Трамп объявил о встрече с Путиным 15 августа

Президент Америки заявил, что рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Детали Дональд Трамп пообещал озвучить позднее.

Помощник президента России Ушаков подтвердил заявление Трампа. Ушаков добавил, что "Россия и США — близкие соседи, поэтому вполне логично, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске".

Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча Путина и Трампа пройдет в России, заявил помощник российского лидера Ушаков.

Также он рассказал, что Путин и Трамп на саммите на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.