Дональд Трамп помирил Армению и Азербайджан. Но есть нюансы

Армения и Азербайджан подписали декларацию о прекращении боевых действий. Церемония состоялась в Вашингтоне при участии Дональда Трампа. По итогам переговоров с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым американский лидер заявил, что под внешнее управление американской компании Ереван передаёт Зангезурский коридор, который соединит основную часть Азербайджана с его эксклавом - Нахичеванской Автономной Республикой. Таким образом, Соединённые Штаты получают эксклюзивные права на транзит энергоресурсов и редкоземельных металлов через эту территорию.

Документ официально называется рамочное мирное соглашение. Но Дональд Трамп, он же посредник, не был бы Трампом, если бы не назвал его историческим. В выигрыше якобы останутся все стороны, а президент США получит статус миротворца. Ильхам Алиев и Никол Пашинян с лёгкой руки Трампа из заклятых врагов превратятся в добрых соседей. Главное условие – подписание договора о Зангезурском транспортном коридоре. Он проходит по территории Армении и формально Ереван сохранит юрисдикцию. Вот только так складно - лишь на бумаге.

"Этот конфликт начался сразу после развала Советского Союза. Но его предпосылки, как локального конфликта, появились уже в 80-х годах. Армия Азербайджана сейчас значительно сильнее армянской. И, конечно, Армения заинтересована в заключении этой сделки. Но нельзя исключать и экономические интересы США", - говорит профессор Гарвардского университета Джим Райс.

Зангезурский коридор - трасса протяжённостью примерно 43 километра. Авансом за океаном ему уже придумали новое название - "Путь Трампа для международного мира и процветания". Рулить им будут американские частные компании. А нефть, газ, редкоземельные металлы из Центральной Азии, теперь пойдут в Европу новым путём. И конечно, в обход России. 40% прибыли заберут США. По 30% оставят Азербайджану и Армении.

Охранять магистраль тоже собираются специалисты из США. И, по предварительным данным, эту функцию поручат американским ЧВК. Численность контингента около тысячи человек. Разместят его само собой в Армении.

Позицию премьер министра Пашиняна, многие открыто называют капитуляцией. Но тому торговать национальными интересами – не впервой. Сначала сдал Нагорный Карабах. Потом несколько приграничных сёл. Теперь вот Зангезур. В прессе, уже пишут, что Пашинян превращает Армению в такое закавказское Гуантанамо. Принципы, мнение народа, добрососедство, которое веками складывалось с Россией – не в счёт. Кстати Армения, не смотря на явную антироссийскую политику премьер – министра, до сих пор получает российский газ по цене 165 долларов за тысячу кубометров. Проще говоря, с внушительными скидками. Для сравнения, Китай получает голубое топливо по 257 долларов.

Но дело не столько в экономике или энергетике, сколько в геополитике. Главная цель – ослабить влияние России в регионе. Зангезурский коридор - только начало экспансии Запада. В перспективе – контроль над важнейшими транзитными маршрутами между Каспием и Европой и всей инфраструктурой. Можно не сомневаться, что обнуление контактов с Россией и переориентация на Запад, будут сопровождать и внедрение американских военных стандартов. Впрочем, оказаться за бортом должны ещё Иран и Китай. Тегеран в результате этой сделки получает американскую военную базу на своей северной границе. А Пекин - конкурента своему проекту "Один пояс- один путь".

Самое наивное – надеяться, что Азербайджан, поддержанный старшим братом, раз и навсегда откажется от территориальных претензий к Армении. И когда-нибудь вполне может потребовать, контроль уже не только над Зангезурским коридором, но и всей областью Сюник. А, что Пашинян? Ему, по мнению экспертов, за все уступки, а по большому счёту предательство своей страны и народа, обещана личная безопасность. Где-нибудь на вилле в Калифорнии или шале в Швейцарии.