В Турции горят леса: эвакуированы сотни человек

На западе Турции десятки человек отравились угарным газом из-за природных пожаров. Эвакуированы жители трёх деревень, спасатели пытаются локализовать очаги возгорания.

Над окрестностями поднимается плотный смог. Там, где бушевала стихия - обгоревшие чёрные склоны. В регионе стоит сильная жара и ветер разгоняет пламя, а клубы дыма разносит на сотни метров. На время даже пришлось закрыть местный аэропорт. Из-за пожаров остановили движение судов в проливе Дарданеллы.

С огнём борется почти тысяча человек, в небе - два десятка самолётов и вертолётов. Не исключено, что леса загорелись по вине человека: по подозрению в поджогах задержаны четверо, сообщает "ТВ Центр".