Россиянин Песков возвращается на Землю

На Землю сегодня вернётся пилотируемый корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым. Экипаж уже покинул Международную космическую станцию - миссия успешно отстыковалась от орбитального комплекса.

Кирилл Песков работал на МКС с середины марта в составе интернациональной команды. Вместе с ним в корабле - астронавты NASA и Японии. Путь назад займёт около 20-ти часов. Корабль приводнится в Тихом океане у побережья Калифорнии.

Известно, что экипаж встретит на Земле наш космонавт Сергей Прокопьев, а также команда российских врачей, сообщает "ТВ Центр".