16 человек пострадали от взрыва на предприятии в Башкирии

В Стерлитамаке произошёл взрыв газа на промышленном предприятии. Как сообщает региональный главк МЧС по Башкирии из-за хлопка газовоздушной смеси в кирпичном здании пострадали 16 человек. Ещё 15 человек было эвакуировано.

Инцидент случился на Технической улице. На место взрыва прибыли более 40 спасателей и 15 единиц техники.

Telegram-канал 112 утверждает, что взрыв произошёл на предприятии "Башкирской содовой компании". Взорвалась открытая технологическая установка, несколько человек остаются под завалами.

Эту информацию подтвердили в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Там уточнили, что технологический инцидент произошёл на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания".