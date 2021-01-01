В Нагасаки вспоминают жертв атомной бомбардировки, но США не упоминают

В Японии и во многих других странах мира сегодня вспоминают жертв атомной бомбардировки Нагасаки - второго города, который был стёрт с лица земли ядерным ударом США. Одна из самых страшных трагедий в истории человечества произошла ровно 80 лет назад.

9 августа 1945 года в 11 часов утра американские лётчики сбросили на мирный город бомбу "Толстяк" мощностью 20 килотонн. На земле не осталось ни одного целого здания. Ударная волна, пламя и проникающая радиация убили 73 тысячи человек. Позже от лучевой болезни скончались ещё около 100 тысяч жителей Нагасаки.

Как и в случае с Хиросимой, во время памятной церемонии премьер Японии Сигэру Исиба ни разу не упомянул Соединённые Штаты. О том, что именно Вашингтон несёт ответственность за бомбардировки, умолчал и Генсек ООН Антониу Гуттериш. США так и не принесли японскому народу официальных извинений. Американские СМИ, напротив, в своих статьях цинично восхваляют ядерные удары.

Соболезнования выразил посол России в Токио Николай Ноздрёв. Впервые с 2021 года по приглашению властей он посетил траурную церемонию, сообщает "ТВ Центр".