В Москве наградили победителей конкурса строительных проектов

В Москве чествовали лауреатов ежегодного конкурса лучших строительных проектов. Торжественная церемония прошла во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в олимпийском комплексе "Лужники", сообщает "ТВ Центр".

Награды победителям вручил мэр Сергей Собянин. Лучшими стали обновлённый музей-заповедник "Коломенское", корпус Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной, культурно-досуговый центр "Полярный", технопарк "ЗИЛ", велопешеходный мост через Нагатинский затон и другие.

Судьбу главной награды - "Проекта года" - конкурсная комиссия определяла вместе с москвичами. Единогласно выбрали восемь новых станций метрополитена, расположенных на Троицкой и Сокольнической линиях. Сергей Собянин поблагодарил строителей за их труд и поздравил с профессиональным праздником.

"Все волшебники мира ещё только учатся и будут учиться у московских строителей - как это можно таким образом работать и такие шедевральные объекты возводить. Они создают объекты не просто качественные, не просто хорошие, а создают объекты уникальные, мирового уровня, которыми точно будут гордиться и они, их дети и внуки, и все последующие поколения", - отметил мэр.