Народный артист России Евгений Князев отмечает юбилей

Поздравления с юбилеем сегодня принимает блистательный актёр, ректор одного из ведущих театральных вузов страны - института имени Щукина. Народному артисту России Евгению Князеву - 70 лет.

С юбилеем артиста поздравил президент России Владимир Путин. "Щедрый, самобытный талант и поистине неиссякаемая энергия помогли вам состояться в актерской профессии, заслужить искреннюю любовь поклонников театра и кино", - отметил глава государства и пожелал Князеву здоровья, успехов и всего наилучшего.

В послужном списке артиста - около сотни ярких работ на сцене и в кино. Широкой аудитории Князев известен по таким фильмам и сериалам как "Вольф Мессинг", "Мастер и Маргарита", "Страсти по Чапаю". А поклонникам театра он запомнился в постановках "Мистерия Буфф", "Маскарад", "Война и мир".

Востребован Евгений Князев и как талантливый педагог. Профессор кафедры мастерства актёра, под его наставничеством отечественный кинематограф пополнился целой плеядой молодых звезд. Вклад артиста в развитие культуры и искусства отмечен многочисленными государственными наградами - орденами Почёта, "За заслуги перед отечеством" III и IV степеней, почётной грамотой президента, сообщает "ТВ Центр".