Более двух десятков пострадавших от взрыва в Стерлитамаке доставлены в больницы

36 человек пострадали в результате взрыва газа на заводе в Стерлитамаке в Башкирии. В больницы доставлены более 20-ти. Ранее сообщалось о 16 раненых.

ЧП произошло утром 9 августа. Над предприятием, где производили соду, поднимается густой столб дыма, который виден за километры. Последствия устраняют десятки спасателе, дежурят 19 бригад скорой помощи.

Из Уфы санавиацией направили дополнительный отряд врачей. Пострадавших доставили в больницу. Создан оперативный штаб. Проверку организовал Следственный комитет., сообщает "ТВ Центр".