Любовник Полины Дибровой прервал молчание: вот что он сказал

Жена Дмитрия Диброва попала в громкий скандал. Полину уличили в измене с мужем лучшей подруги Романом Товстиком. Супруга шоумена тайно бегала на свидания к миллиардеру, у которого шестеро детей. Встречи парочка устраивала под носом у своих супругов, но надеялась, что об этом никто не узнает.

В какой-то момент Роман решил, что не может продолжать так жить и подал на развод. Говорилось, что бизнесмен задумал оставить жену Елену без гроша, да еще и детей у нее отобрать. Мужчина несколько дней наблюдал за потоком негатива в свой адрес и в итоге не выдержал. Товстик сделал заявление, в котором раскрыл все детали развода.

"Не хотел выходить, давать какие-то комментарии в публичное пространство, но, видимо, придется. Дело в том, что мои дети, мать моих детей, я сам втянуты в какую-то абсолютно абсурдную, лживую, подлую, циничную историю", — заявил Роман.

По словам мужчины, он давно сказал жене о том, что намерен разорвать отношения. Но после того, как Роман опубликовал пост о разводе, Елена не совладала с эмоциями и устроила публичную истерику.

"Она написала, что теперь мне придется самому воспитывать всех детей. На основании этих заявлений мой адвокат подал иск о том, чтобы дети жили со мной, но, как только Лена вышла на связь, мы начали обсуждать детали", — пояснил Товстик.

Бизнесмен уверяет, что хочет забрать в свой новый дом только двоих старших наследников, а малыши, которым нет 10 лет, продолжат жить с мамой. Кроме того, Роман выделит жене щедрое содержание.

"Ее делают нищенкой, брошенкой, без денег на улице. Абсурд и подлая ложь! Я содержу всех детей, и мы сейчас ведем мирные переговоры. Я даю Лене большой капитал — миллиард рублей!" — заявил бизнесмен.

Роман обратился к общественности с просьбой прекратить нагнетать обстановку. Товстик уверяет, что он благородный человек и не обидит Елену. "Я не тот человек, которого нарисовали в медиа, это фейк! Все знают, что я никогда в жизни не заберу детей. Осталось совсем немного и скоро все будут счастливы!" — заключил возлюбленный Полины Дибровой.