Грабители, напавшие на отделение Почты России, задержаны по горячим следам

По горячим следам в подмосковном Серпухове задержаны пятеро подозреваемых в нападении на отделение Почты России на юге Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нападение на почтовое отделение, расположенное на улице Медиков в Москве, произошло утром 8 августа. Полиция объявила в розыск неизвестных.

В медицинских масках, с предметом, похожим на пистолет, они зашли с чёрного хода и забрали почти пять миллионов рублей. Большинства работников отделения ещё не было на месте. После нападения парочка скрылись на машине.