Умер Иван Краско

Умер актёр Иван Краско. Ему было 94 года. О смерти артиста сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

"Для меня Иван Иванович был другом. Настоящим, редким, без фальши. С ним всегда было легко - и поговорить о высоком, и посмеяться над чем-то простым. Он умел слушать и слышать, умел поддержать так, что становилось теплее даже в самые сложные времена", - написал депутат.

Неделю назад Краско был госпитализирован в Санкт-Петербурге. Состояние актёра оценивалось как тяжёлое – врачи кормили его через зонд.

Иван Краско снялся в более чем 200 фильмах и сериалах. Широкому зрителю известны его роли в таких картинах, как "Тарас Бульба", "Сержант милиции", "Юркины рассветы", "Эскадрон гусар летучих" и других.