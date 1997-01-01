Пережил сына на 19 лет, изменял жене и умер в одиночестве: Иван Краско так и не нашел свое счастье

Ивана Краско не стало 9 августа. Сердце 94-летнего актера остановилось около 12 часов дня в одной из больниц Санкт-Петербурга. Свои последние дни он провел в реанимации, куда попал после инсульта. Перед смертью друзья пытались отправить Ивана Ивановича в дом престарелых, ведь дети были не готовы сидеть с престарелым актерам.

Поклонники Краско уверены, что артист за свои почти 95 лет (до этой даты он не дожил полтора месяца) так и не стал счастливым. Иван Иванович рано потерял маму, и видимо поэтому так отчаянно всю жизнь икал любовь.

Родился будущий народный артист 23 сентября 1930 года в деревеньке в Ленинградской области. Мальчик остался сиротой, когда ему было 10 месяцев. Его маму укусило какое-то насекомое, началось заражение крови… Отец Иван после трагедии запил. Воспитывали мальчика сначала бабушка, а потом дядя, вернувшийся с фронта.

Развлечений в деревне не было, разве что иногда привозили кино. Его юный Краско обожал, но и не помышлял ни о каком актерстве. Окончил с отличием военно-морское училище, через пару лет был назначен командиром десантного корабля. А потом грянули отставки на флоте. Домой Иван Иванович вернулся в звании капитан-лейтенанта.

Он задумался о гражданской профессии и поступил на филологический факультет ЛГУ. Но к третьему курсу решил резко изменить жизнь. Краско понял, что его неотвратимо тянет в кино, в театр. Иван Иванович стал студентом Ленинградского театрального института им. Островского. Диплом артиста Краско получил, когда ему было за 30.

С театром вчерашнему выпускнику невероятно повезло, его приняли в БДТ, которым тогда руководил прославленный Георгий Товстоногов, но со сценой в итоге не заладилось, особого успеха Иван Иванович не имел – четыре года играл второстепенные роли. Искал себя в Театре на Литейном, там тоже не везло. Наконец, Ивана Ивановича приняли в труппу Драматического театра им. Комиссаржевской. Тут он и прослужил более 55 лет. Подарив зрителям невероятные эмоции от своих ролей в спектаклях "Утоли моя печали", "Тише, афиняне!", "Доходное место", "Костюмер".

В кино Иван Иванович тоже не сразу смог получить выдающуюся работу. Поначалу его даже не указывали в титрах. Узнаваемым Краско стал лишь в 1974 году после выхода на экраны фильма "Сержант милиции". Эта роль открыла артисту многие двери. Режиссеры стали активно звать его сниматься.

"Что для меня главное в кино — не столько роли, сколько сама атмосфера съемок. Там я могу встретиться с хорошими ребятами из других театров, знакомыми и незнакомыми, новыми партнерами. В родном же театре из спектакля в спектакль твою жену играет одна и та же актриса. Это приедается", — как-то признался Иван Иванович.

В личной жизни тоже все шло не гладко. Впервые Краско женился, еще в студенческие годы. Супруга Екатерина Иванова подарила Краско первенца — дочь Галину. Брак распался через несколько лет, актер тогда предпочел театр семье. Старшая дочь затаила большую обиду, которую пронесла через всю жизнь. Даже став взрослой, Галина не хотела общаться с отцом.

В 1950-е Краско во второй раз пошел под венец. Женой артиста стала учительница Кира Петрова. Она обожала мужа, многое ему прощала и помогала строить карьеру. Брак продлился более 40 лет. В нем родились сын Андрей, ставший знаменитым актером, и дочь Юлия. И сын, и муж всерьез расстраивали Киру Васильевну. Андрей пил, а Иван Иванович ходил на сторону. У актера появилась еще одна, внебрачная, дочь, которую назвали Мариной. Ее мать Галина работала в театре гримером.

"Я начал врать жене Кире Васильевне: "Вот мост был разведен, а я оказался на том берегу. Поэтому задержался". Бывало стыдно, конечно. Лет 10 лет мы с Галкой были вместе", – откровенно рассказывал Краско "Комсомольской правде".

Кира Васильевна мужа прощала, но сильно переживала, стараясь найти оправдания его поведению, мол, Иван — человек творческий, ему нужна муза. Но переживания не прошли для женщины бесследно. В 1997 году она неожиданно скончалась: шла встречать внучку из школы, рухнула в сугроб, и помочь не мог уже никто. А еще через девять лет, в 2006 году, во время съемок "Ликвидации" умер 48-летний Андрей Краско. У него случился сердечный приступ, а скорая ехала слишком долго.

Иван Иванович тяжело переживал утрату. Сына он любил и корил себя в том, что Андрей запил. Актер погрузился в депрессию, а потом неожиданно для всех женился на художнице по костюмам Наталье Вяль. Девушка была моложе Краско на 47 лет. Брак продлился около 10 лет, Наталья родила Ивану Ивановичу сыновей Ивана и Федора. После развода актер ошарашил общественность — он отправился в загс со своей студенткой Натальей Шевель. На этот раз жена была моложе артиста на 60 лет. Их историю обсуждали во всех ток-шоу страны. Брак был недолгим, развод грянул в 2018 году.

Фильмография Ивана Краско обрывается в 2022-м. Актер, пережив сердечный приступ и выйдя из реанимации, снялся в ленте "Моя ужасная сестра". Больше играть Иван Иванович не мог, силы стремительно его покидали.

Перед смертью артист успел оставить завещание. Его пугала мысль, что близкие разругаются из-за наследства. "Я не хочу оказаться на месте Леши Баталова, за имущество которого идет борьба до сих пор", — говорил Краско.