Подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Яблоновка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Также известно, что подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции в Сумской области. Продолжается наступление на позиции противника.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ. Там противник потерял до 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.