История, ремёсла и музыка: в Москве проходит фестиваль "Русское поле"

На Поклонной горе стартовал крупнейший фольклорный фестиваль "Русское поле". В этом году мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На 12-ти тематических площадках гости смогут познакомиться с историей, ремеслами, насладиться музыкой и национальной кухней. Организаторы постарались подготовить для посетителей интересную и насыщенную программу.

Здесь собрались все, кто искренне увлечен историей нашей страны, её традициями и культурой. Фестивальные площадки - это русский мир в миниатюре. Музыка и поэзия, военное дело и национальный костюм, семейный быт и танец. Профессиональное жюри выберет лучших из лучших.

Площадку "Славянская слобода" посвятили двум важным событиям - 1135-летию со дня рождения княгини Ольги и 665-летию иконописца Андрея Рублёва. В год юбилея Великой Победы много патриотических мероприятий проходит на площадках "Поэтический рубеж" и "Поле славы".

Новая интерактивно-образовательная площадка - "Подворье открытий" - подарок для любителей географии и поклонников выдающихся соотечественников - Челюскина и Дежнёва. Кроме интересных выставок, пройдут еще и мастер-классы, лекции, круглые столы и красочные шоу.

Одни из самых популярных площадок - "Национальная кухня" и "Сытный двор". Чего здесь только нет: все регионы России представляют свои гастрономические традиции. Лучшие шеф-повара обещают массу сюрпризов, включая мировой рекорд. Сегодня готовят самый большой в мире рассольник по-ленинградски.

Фестиваль "Русское поле" - по-настоящему народный. Гостей могут быть миллионы. И не важно, где они сейчас находятся. Жители 145 стран могут следить за его событиями онлайн. И лично убедиться в том, что крупнейший фольклорный праздник полностью оправдывает своё название - "Душевный русский выходной".