Российских школьников хотят освободить от домашних заданий

Российских школьников могут освободить от выполнения домашних заданий. В Госдуме полагают, что ученики и так очень сильно загружены.

Глава Думы Вячеслав Володин предложил обсудить тему отмены домашнего задания. Этим депутаты займутся уже в сентябре, когда вернутся после каникул.

По словам спикера, большинство депутатов палаты считают, что российские ученики перегружены домашним заданием из-за проведения за учёбой в среднем от 8 до 10 часов в день. Ещё Володин отметил, что с появлением искусственного интеллекта поиск готовых ответов домашнего задания зачастую превращается в пустую трату времени.

"Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ", - заявил политик. Он пообещал, что при выработке решения депутаты обязательно учтут мнения родителей, педагогов и экспертов.