Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей

Москва вместе с некоммерческими организациями поддерживает участников спецоперации и их семьи. Подробности сообщил Сергей Собянин.

В частности, в столице работают десятки НКО, собирающие и передающие гуманитарную помощь бойцам на линию фронта. Волонтёры навещают военных в госпиталях и пишут им письма.

Мэр назвал две такие организации - фонд "Преображенская помощь" и центр поддержки семьи и детства "Ладошка Счастья". Всего же за два года 31 некоммерческая организация получила городскую поддержку на сумму свыше 67 миллионов рублей.

Поддержать участников СВО может каждый, для этого нужно зайти на благотворительный сервис портала mos.ru. Там есть специальный раздел: "Участникам боевых действий".