Путин рассказал президенту Бразилии о встрече с Уиткоффом

Владимир Путин созвонился с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер рассказал коллеге о своей встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Президент Бразилии выразил поддержку усилий, призванных способствовать урегулированию украинского кризиса.

Путин встречался с Уиткоффом в Кремле 6 августа. Беседа продолжалась около трёх часов и была посвящена украинскому урегулированию и восстановлению нормальных отношений России и США. После визита Уиткоффа в Москву стало известно о подготовке встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Она пройдёт на Аляске 15 августа.

После беседы со спецпосланником Трампа президент России созванивался с несколькими мировыми лидерами. В частности, Путин беседовал с президентами Казахстана и Узбекистана.