Армия России штурмует пригороды Константиновки, до ключевой линии укреплений неонацистов остаётся около двух километров. Занят ещё один стратегический участок у села Никаноровка, что позволило значительно ускорить продвижение. В районе Краматорска уничтожена большая группа западных наёмников.

Но самая критическая ситуация для украинских боевиков сложилась в Красноармейске. Улицы заняли российские штурмовки, ВСУ отступают из города. Центр уверенно контролируют наши огневые группы. Окраины и фланги националисты сдают один за другим. Гарнизон ВСУ в городе стремительно редеет

Передовые части российских дивизий от позиций ВСУ в Константиновке сегодня разделяют чуть больше двух километров. Ситуация для боевиков настолько безвыходная, что сдаются даже самые упёртые. Минувшая неделя, была для бандеровцев особенно тяжёлой с точки зрения потерь. Только за последние пять дней российские войска взяли под контроль и освободили села: Щербиновка, Торское, Русин Яр, Предтечино, Катериновка, Полтавка. А сегодня на рассвете наши штурмовки полностью выбили противника из Никоноровки.

Фронт сдвинулся так, что рушатся уже и укрепрайоны ВСУ в Краматорске. Мощно тряхнуло и бывший мукомольный завод в Волчанске, где окопались боевики. Наши бойцы вычислили позицию, спрятанную между корпусов и навели на неё артиллерию.