В ночь на 10 августа в небе над Россией сбито более 120 беспилотников ВСУ

Минувшей ночью над территорией России сбит 121 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 14 регионов и акватория Азовского моря. 29 дронов уничтожили над Кубанью, 15 – в Крыму, 13 - над Брянской областью, 12 - над Белгородской, девять - в Воронежской области. По восемь беспилотников сбили военные в Саратовской области и в Ставропольском крае, ещё семь над Калужской и шесть - над Тульской областью.

Пять аппаратов сбито в Ростовской области, четыре в Рязанской, два - над акваторией Азовского моря и по одному – в Смоленской, Орловской и Тверской областях.

В Саратовской области обломки беспилотника упали на территории промышленного предприятия и во дворе жилого дома, погиб один человек.