В Крыму закрыли туристические тропы из-за пожара в Ялтинском заповеднике

Сильный ландшафтный пожар тушат в эти минуты на Южном берегу Крыма. В районе села Васильевка горит знаменитый Ялтинский заповедник.

Огонь к этому часу локализован на площади порядка двух гектаров. Но работу специалистов осложняет ветер и сухая погода. Кроме того, очаг возгорания находится в труднодоступной горной местности, поэтому тяжёлая техника туда проехать не может.

Пламя тушат с помощью вертолётов. На полыхающие леса уже сбросили более 60 тонн воды. Из-за пожара на плато Ай-Петри остановлена канатная дорога и закрыты туристические тропы. В качестве наиболее вероятной причины возгорания в МЧС назвали человеческий фактор, сообщает "ТВ Центр".