Сержант Чернышёв вывел технику из-под огня противника

Гвардии сержант Алексей Чернышёв, водитель взвода обеспечения, доставляя боеприпасы и продовольствие нашим артиллеристам попал под миномётный обстрел со стороны ВСУ. Его автомобиль получил повреждения и загорелся. Умело маневрируя, Алексей вывел технику из-под огня и ликвидировал возгорание, а после продолжил движение и своевременно доставил груз на передовую.

Рядовой Василий Леушин, пулемётчик мотострелкового отделения, своевременно выявил попытку прорыва противника на своём участке ответственности и доложил командиру. А затем корректировал огонь артиллерии, что позволило нанести огневое поражение скоплениям украинских боевиков. Противник понёс большие потери и был вынужден отступить, сообщает "ТВ Центр".