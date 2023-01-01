9 августа средства ПВО сбили более 150 беспилотников над Россией

По данным Минобороны России, с 5:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО в небе над российскими регионами уничтожены 153 украинских беспилотника, в том числе девять над Московским регионом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что утром 9 августа на подлёте к Москве сбиты три вражеских беспилотника. На места падения обломков выезжали специалисты.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.