За ночь над Россией уничтожили 121 БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
29 – над территорией Краснодарского края;
15 – над территорией Республики Крым;
13 – над территорией Брянской области;
12 – над территорией Белгородской области;
Девять – над территорией Воронежской области;
Восемь – над территорией Саратовской области и Ставропольского края;
Семь – над территорией Калужской области;
Шесть – над территорией Тульской области;
Пять – над территорией Ростовской области;
Четыре – над территорией Рязанской области;
Два – над акваторией Азовского моря;
По одному – над территорией Смоленской, Орловской и Тверской областей.