За ночь над Россией уничтожили 121 БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

29 – над территорией Краснодарского края;

15 – над территорией Республики Крым;

13 – над территорией Брянской области;

12 – над территорией Белгородской области;

Девять – над территорией Воронежской области;

Восемь – над территорией Саратовской области и Ставропольского края;

Семь – над территорией Калужской области;

Шесть – над территорией Тульской области;

Пять – над территорией Ростовской области;

Четыре – над территорией Рязанской области;

Два – над акваторией Азовского моря;

По одному – над территорией Смоленской, Орловской и Тверской областей.