Недовольные планом оккупации Газы израильтяне вышли на улицы

В Израиле тысячи жителей вышли на антиправительственные протесты. Акции стали самыми масштабными за последние месяцы. Только в Тель-Авиве собрались минимум десять тысяч человек.

Они прошли по главным улицам к штаб-квартире Министерства обороны. Недовольство людей вызвал план Биньямина Нетаньяху по оккупации сектора Газа. На этой неделе кабинет министров заявил о намерении установить контроль над всей палестинской территорией. Этот шаг якобы позволит обеспечить периметр безопасности Израиля.

Протестующие уверены - новая военная операция может стать приговором заложникам, которых удерживает ХАМАС. Не говоря уже о нарастании гуманитарного кризиса, об этом напомнили в российском МИДе. Москва продолжает настаивать на мирном урегулировании конфликта. Сегодня в связи с планом Нетаньяху на внеочередную встречу соберётся Лига арабских государств. Ситуацию обсудят и на экстренном заседании Совбеза ООН, сообщает "ТВ Центр".