Александр Адабашьян принимает поздравления с юбилеем

10 августа юбилей отмечает Александр Адабашьян. Режиссёру, актёру и сценаристу исполнилось 80 лет.

В кино он сначала пришёл декоратором. Затем были совместные работы с Никитой Михалковым. Их тандем стал поистине классикой кино. "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих" - каждая из картин запомнилась многим поколениям зрителей, сообщает "ТВ Центр".

Режиссёрский дебют принёс Александру Адабашьяну приз фестиваля в Каннах. Смог он завоевать любовь зрителей и как актёр - роль дворецкого Бэрримора в "Приключениях Шерлока Холмса" стала поистине культовой. Как и Берлиоз в "Мастере и Маргарите", и ещё десятки не главных, но таких запоминающихся ролей.