В Китае выявили более 1 000 новых случаев лихорадки чикунгунья

В китайской провинции Гуандун с 3 по 9 августа выявлено 1 387 новых случаев лихорадки чикунгунья. Такие данные привёл региональный центр по контролю и профилактике заболеваний.

В стране постепенно возвращают санитарные ограничения по типу антиковидных. С июля в провинции Гуандун выявили свыше 7 000 случаев заражения вирусом чикунгунья, всего в Китае заражены более 10 тысяч человек.

Существуют риски завоза заболевания в Россию. Как сообщили "Газете.Ru" представители Роспотребнадзора, пока случаи заражения не фиксировались.

Вирус чикунгунья вызывает острую лихорадку, болезненные ощущения в суставах и кожные высыпания. Некоторые симптомы могут сохраняться две-три недели, иногда боль в суставах преследует человека всю жизнь.