В Греции началась массовая эвакуация из-за лесных пожаров

Мощные природные пожары охватили несколько регионов Греции и постепенно подступают к столице. В Восточной Аттике в 14 населённых пунктах идёт эвакуация людей.

Огонь подошёл вплотную к городу Кератея, расположенному в 40 километрах от Афин. Пламя стремительно распространяется из-за ураганного ветра. Повреждены дома и сельскохозяйственные угодья. Известно об одном погибшем.

В тушении задействованы свыше 250 человек, десятки единиц техники, в том числе авиация. Пока локализовать пожар не удаётся. Власти опасаются, если стихия доберётся до национального парка Сунион, может произойти крупная экологическая катастрофа, сообщает "ТВ Центр".