Сотрудники МЧС увеличили число рейдов на Балтике

Погони на водных мотоциклах, борьба с нарушителями, а также спасение экипажей и пассажиров во время шторма. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в самом разгаре летний туристический сезон. Ежегодно в это время появляется большое количество любителей прогулок на катерах, лодках и катамаранах. Многие впервые встают за штурвал, часто игнорируют правила движения или вовсе их не знают.

На помощь приходят госинспекторы МЧС. Они высматривают потенциальных нарушителей в бинокль с борта катера. Если замечают гидроцикл, к нему отправляется патруль на аквабайке. Штраф за отсутствие судоводительских документов - 10 тысяч рублей. Если владелец аквабайка его не заберёт, то машину отбуксируют на штрафстоянку. Это ещё 50-60 тысяч.

С каждым годом к берегам Петербурга в летний туристический сезон приходят всё больше маломерных судов из разных регионов. И в этом большая опасность для любителей романтических водных прогулок. Особенности непростого фарватера, переменчивой петербургской погоды учитывают далеко не все. Погода на Балтике меняется внезапно. Только что над заливом светило солнце, и вот уже идёт мощный грозовой фронт. А кто-то в это время - в тысячах метрах от берега.

Малое судоходство - очень прибыльный бизнес в портовых городах, говорят спасатели. Покупка небольшой лодки или катера окупается за два сезона, вот и берутся возить пассажиров на прогулки даже без особого опыта судовождения. Действующие штрафы за нарушение правил маневрирования - меньше тысячи рублей.

Каждый день сотрудники ГИМС Петербурга задерживают десятки нарушителей. Проводят разъяснительную работу. Результат - количество водно-транспортных происшествий в Санкт-Петербурге не увеличивается.

С 1 сентября этого года в России вступает в силу обновлённый закон "О безопасности людей на водных объектах". Все лодки, яхты, катера водоизмещением до 200 килограммов отныне должны быть перерегистрированы только в Государственной инспекции маломерных судов МЧС - том ведомстве, которое проводит рейды на воде. Следующим шагом, очевидно, должно стать создание единой базы таких плавсредств и существенное повышение штрафов.