Путин назвал Адабашьяна выдающимся кинодраматургом и сценаристом

Владимир Путин назвал режиссёра Александра Адабашьяна выдающимся кинодраматургом и сценаристом. Президент поздравил артиста с 80-летием, отметив его профессиональный успех, труд и большой талант.

"Вы посвятили себя киноискусству, добились признания на актёрском и режиссёрском поприще, ярко заявили о себе как о выдающемся кинодраматурге и сценаристе", - говорится в поздравлении.

Вся карьера Адабашьяна - пример того, как случайности становятся судьбой. По словам юбиляра, в юности он мечтал посвятить себя живописи, поступил в Строгановское училище, но планы изменило знакомство с Никитой Михалковым. Адабашьян стал художником-декоратором картины "Свой среди чужих, чужой среди своих", а затем соавтором сценария ко многим фильмам Михалкова.