Путин обсудил с Рахмоном встречу с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер обсудил с коллегой недавний визит в Москву спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и предстоящую встречу с Дональдом Трампом на Аляске.

Рахмон поддержал усилия, направленные на долгосрочное урегулирование украинского кризиса.

9 августа Путин разговаривал по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Российский лидер также рассказал коллеге о своей встрече с Уиткоффом.

Путин встречался с Уиткоффом в Кремле 6 августа. Беседа продолжалась около трёх часов и была посвящена украинскому урегулированию и восстановлению нормальных отношений России и США. После визита Уиткоффа в Москву стало известно о подготовке встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Она пройдёт на Аляске 15 августа.

После беседы со спецпосланником Трампа президент России созванивался с несколькими мировыми лидерами. В частности, Путин беседовал с президентами Казахстана и Узбекистана.