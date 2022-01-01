Нанесён удар по железнодорожному узлу, обеспечивавшему переброску ВСУ в Донбасс

Авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, обеспечивавшему переброску ВСУ в Донбасс. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также поражены склады беспилотников большой дальности и пункты временной дислокации украинских военных.

Ещё за сутки силам ПВО удалось сбить две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", три управляемые авиабомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 372 беспилотника противника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.