Собянин рассказал о развитии сети зарядных станций для автомобилей

Москва привлекает инвесторов к развитию сети коммерческих зарядных комплексов для электромобилей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что зарядки для машин можно будет устанавливать в упрощённом порядке на земельных участках сроком до десяти лет. Потом этот срок можно будет продлить.

В скором времени будут утверждены технические требования, стандарт обслуживания и внешний вид комплексов. Их совместят с городской цифровой системой, что упростит жизнь автовладельцам.

В комплексах совместят зарядные станции, нестационарные магазины и кафе.