Аферисты стали размещать фейковые QR-коды в общественных местах

Мошенники добрались до общественных мест. Аферисты стали расклеивать фейковые QR-коды, просканировав которые гражданин автоматически переводит деньги на счёт преступников.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, пользователь сканирует код, думая, что он ведёт к акции или скидке, но вместо этого автоматически переводит деньги на счёт мошенника.

Силовики рекомендуют проверять источники QR-кодов и не сканировать первые попавшиеся. Ещё надо смотреть, куда ведёт ссылка, многие приложения показывают сетевой адрес перед переходом.

И неплохо установить на смартфон или планшет антивирус и защищённое приложение для сканирования QR-кодов из надёжного источника.