Умер театральный режиссёр Юрий Бутусов

Умер российский театральный режиссёр Юрий Бутусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на актрису Варвару Шмыкову. Также о смерти Бутусова написали режиссёр Александр Молочников и критик Евгения Тропп.

Бутусов в разные годы руководил Санкт-Петербургским академическим театром имени Ленсовета и Театром имени Вахтангова в Москве, работал в театре "Сатирикон" у Константина Райкина.

В 2011 году Бутусов стал лауреатом премии "Золотая маска" за спектакль "Чайка" по одноимённой пьесе Чехова. В сентябре 2020 года набрал свой первый режиссёрский курс в ГИТИСе.

В 2022 году Бутусов уехал из России и работал в европейских театрах.