Москвичей пригласили на концерты военных оркестров

Зажигательные ритмы и любимые песни о Москве и Родине. В преддверии фестиваля "Спасская башня" в Измайловском парке состоялся большой концерт программы "Военные оркестры".

Со сцены звучали шлягеры, вальсы и попурри из песен прославленных отечественных композиторов. Начали с неофициального гимна лучшему городу планеты – "А я иду, шагаю по Москве". Подпевали сотни горожан. Многие танцевали вместе с семьями.

Потом коллектив Росгвардии исполнил множество патриотических композиций, закончив выступление произведением "Родина моя". Программа "Военные оркестры в парках" проводится на открытых городских площадках уже девятый год подряд, сообщает "ТВ Центр".