Более 4 тысяч человек приняли участие в спортивном фестивале "Яуза Фест"

Четыре тысячи человек приняли участие в спортивном фестивале по сап-сёрфингу "Яуза Фест". Как сообщили департаменте спорта Москвы, это был один из самых ярких праздников летнего спортивного сезона столицы.

Центральным событием фестиваля стал заплыв по пятикилометровому маршруту от набережной Академика Туполева до Рубцова моста. Ещё на фестивале его участники поборолись за Открытый кубок Московского спорта.

Также был карнавальный заплыв с конкурсом костюмов в шести номинациях. Примечательно, что участники фестиваля получили возможность бесплатно арендовать сап-доски.