Собянин рассказал о сохранении культурного наследия в музеях и школах искусств

В московских музеях, выставочных залах и школах искусств бережно хранят уникальные артефакты. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Многие предметы связаны с известными поэтами, писателями, музыкантами и историческими событиями. К примеру, в Музее Михаила Булгакова есть секретер, за которым писатель работал над романом "Мастер и Маргарита".

В Коломенском хранится книга "Апостол", выпущенная первопечатником Иваном Фёдоровым в XVI веке, а в детской школе искусств имени Рихтера бережно хранят картины, написанные музыкантом.

Мэр назвал сохранение исторических предметов важной частью работы московских музеев, выставочных залов и школ искусств.