Дачников предупредили о новом запрете с 1 сентября

Российским дачникам с 1 сентября запретят вести коммерческую деятельность на своих участках в СНТ. С этого дня вступит в силу соответствующий закон, пишет "Вечерняя Москва".

Это значит, что открытие киосков, магазинов, складов, мастерских, хостелов, автосервисов или подобных предприятий будет запрещено. За нарушение запрета положен штраф и ликвидация объекта, приносящего прибыль.

Получается, что с этой осени все постройки на дачных участках должны предназначаться только для личных нужд владельцев. Это – жилые дома, сараи, хозблоки, теплицы и туалеты.