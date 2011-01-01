Нелепая смерть: стало известно, как погиб режиссёр Бутусов

Театральный режиссёр Юрий Бутусов утонул во время отдыха с семьей в Болгарии. Об этом сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

"Как сообщают, он отдыхал с семьёй в Болгарии вместе с женой и двумя детьми и утонул. Такая нелепая, трагическая смерть", - написал Крок у себя в Telegram-канале.

Первой о смерти режиссёра сообщила актриса Варвара Шмыкова. Позже в соцсетях об этом написали режиссёр Александр Молочников и критик Евгения Тропп.

Бутусов в разные годы руководил Санкт-Петербургским академическим театром имени Ленсовета и Театром имени Вахтангова в Москве, работал в театре "Сатирикон" у Константина Райкина.

В 2011 году Бутусов стал лауреатом премии "Золотая маска" за спектакль "Чайка" по одноимённой пьесе Чехова. В сентябре 2020 года набрал свой первый режиссёрский курс в ГИТИСе.

В 2022 году Бутусов уехал из России и работал в европейских театрах.