Путин рассказал Жапарову об итогах беседы со спецпосланником США

Владимир Путин рассказал Садыру Жапарову об итогах беседы со спецпосланником США и планируемой встрече с Дональдом Трампом. О телефонном разговоре президентов России и Киргизии сообщила пресс-служба Кремля.

Жапаров приветствовал развитие российско-американского диалога и шаги по политико-дипломатическому разрешению ситуации на Украине. Президенты также обсудили вопросы сотрудничества Москвы и Бишкека и взаимодействие по линии ОДКБ.

Ранее сегодня президент России беседовал с президентом Таджикистана. Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсуждали визит в Москву спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и предстоящую встречу российского лидера с Дональдом Трампом на Аляске.

9 августа Путин разговаривал по телефону с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Российский лидер также рассказал коллеге о своей встрече с Уиткоффом.

Путин встречался с Уиткоффом в Кремле 6 августа. После визита спецпосланника в Москву стало известно о подготовке встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом. Она пройдёт на Аляске 15 августа.