Боевые корабли Северного флота отправились в дальний поход по арктическим морям

В дальний поход по арктическим морям отправились боевые корабли и суда обеспечения Северного флота.

В отряд вошли большой противолодочный корабль "Североморск", на борту которого командир поставил задачи экипажам, большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное судно "Памир" и танкер "Сергей Осипов".

Основная цель похода по морям Северного Ледовитого океана - обеспечение безопасности судоходства и других видов экономической деятельности нашей страны в Арктике. Также моряки примут участие в учениях по обороне островных и континентальных территорий России.