Улицы Махачкалы после ливней превратились в бурные реки

Российские регионы продолжают испытывать на прочность мощные ливни. После разгула стихии приходит в себя Дагестан. За считанные часы накануне там выпало более половины месячной нормы осадков.

Улицы Махачкалы и еще нескольких городов превратились в бурные реки, местами размыло асфальт и грунт. Многие автомобили оказались затоплены почти по крышу, их уносило потоком.

В районе крепости Ахульго на дорогу сошел сель. Несколько машин смыло в пропасть, проезд завалило камнями и грунтом. В Гунибском районе в перерыве между ливнями выпал град, а штормовой ветер обрывал линии электропередачи и сносил кровли с домов. В результате непогоды без света остались 18 населенных пунктов. Идут восстановительные работы.