Камчатку продолжает трясти. За сутки отмечены более 50 афтершоков, самый мощный - магнитудой около 6.

Эпицентр находился в 70 километрах от побережья, сообщений о разрушениях не поступало. Всего за неделю в регионе произошло более 350 подземных толчков.

Минувшей ночью Ключевской вулкан выбросил столб пепла на высоту до 12 километров. Население Усть-Камчатска и других городов предупреждают о неблагоприятных последствиях - в случае пеплопада советуют носить респираторы и не выходить из дома. В воскресенье вулканическими частицами засыпало поселок Ключи.

В регионе введен красный код авиационной опасности. Сейчас на Камчатке настоящий парад действующих вулканов – проснулись сразу семь. Такого, по словам ученых, не было с 18 века.