Один человек погиб и 29 пострадали при землетрясении в Турции. Его магнитуда составила 6,1. Очаг залегал на глубине десяти километров.

В провинции Балыкесир на западе страны обрушились 16 и повреждены сотни зданий. Подземные толчки ощущались и в соседних регионах, в том числе в Стамбуле. Жители крупнейшего турецкого мегаполиса в панике выбегали из домов. Зафиксировано 20 афтершоков магнитудой до пяти.

Сейчас поисково-спасательные работы завершены. Погибший - 81-летний мужчина - был извлечен из-под завалов, но скончался по пути в больницу.