Минобороны поведало о подвигах сержанта Чукалкина и гвардейца Коржака

Стало известно о новых подвигах российских военных.

Младший сержант Николай Чукалкин - командир мотострелкового отделения - не дал врагу прорвать нашу оборону. Обнаружив группу диверсантов, Николай лично ликвидировал двух боевиков, а после скорректировал огонь минометной батареи, и оставшиеся радикалы были уничтожены.

Гвардии ефрейтор Александр Коржак с сослуживцами, оборудуя переправу через реку, засек приближение дрона-разведчика и меткими выстрелами сбил коптер. Это позволило нашей инженерной группе своевременно завершить работы и безопасно перебросить военную технику на другой берег.