Морпехи группировки "Север" получили госнаграды

Заслуженные государственные и ведомственные награды получили морские пехотинцы 40-й бригады группировки "Север".

Торжественная церемония прошла в условиях оперативного развертывания. Во время награждения еще раз отмечены выдающиеся достижения морпехов-гвардейцев в выполнении боевых задач в рамках спецоперации.

Вот только один эпизод: "Поразили три бронемашины и взвод личного состава, тем самым отразив полностью их наступление на прорыв территории. Продвигаемся вперед, враг здесь очень сильно огрызается. Но несмотря на это, продолжаем его давить. Выходим при обстрелах в боевых действиях без потерь, аккуратно, создаем только им потери".