Российские войска нанесли новые комбинированные удары по тыловым районам Украины. Целями наших высокоточных орудий стали склады с беспилотниками большой дальности, а также железнодорожный узел в Днепропетровской области, который ВСУ использовали для переброски резервов в Донбасс.

Тем временем хаос в тылу противника сеют наши разведчики. Их забрасывают малыми группами для дестабилизации обстановки и срыва обороны неприятеля. Российская армия продвигается вперед на большинстве основных участков фронта. Потери Киева за неделю только в боях у Луганской народной республики - около 4 тысяч боевиков, среди них и иностранные наемники.

Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" группировки "Запад" поразил скопление техники и живой силы неонацистов, тем самым сорвав ротацию войск противника. Передвижение вражеской колонны в сторону передовой засекли наши разведывательные дроны, координаты передали РСЗО. Экипаж оперативно выдвинулся на позицию и произвел несколько точных выстрелов. Выполнение задачи подтвердили операторы беспилотников.

В Сумской области экипажи танков Т-80 группировки "Север" уничтожили скопление пехоты и техники ВСУ. Огонь вели с закрытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами. Танкисты оказывают поддержку штурмовым группам и не дают врагу подтягивать резервы, контролируя подъездные пути. Выявленные цели ликвидируют с расстояния не менее 5 километров. Боевое дежурство несут круглосуточно.