Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Овны

День исполнения желаний! Венера в Раке в соединении с Юпитером, а значит, пришло время направить энергию и внимание на фантазии и проекты. Подумайте, каким вы хотите видеть свой дом.

Тельцы

Ничего не просите: вам сами все предложат и сами все дадут! Удачный день для поездок, переписок, звонков, переговоров, получения документов и посылок.

Близнецы

Деньги любят вас сегодня чуть больше, чем обычно: возможны приятные бонусы или шанс купить что-то классное по супер-цене. Главное - тратить с умом.

Раки

Солнце светит лично для вас! Вы в центре внимания, словно главные герои популярного телешоу. Воспользуйтесь моментом и загадайте смелое желание.

Львы

День подходит для того, чтобы побыть в тишине и наполнить себя вдохновением. Может, вы вдруг вспомните старую мечту и решите дать ей второй шанс.

Девы

Друзья сегодня - ваши личные аниматоры. Если зовут на встречу или веселую вечеринку, принимайте приглашение - вам там понравится.

Весы

Ваш профессионализм сегодня заметят все. Чтобы взломать код карьерных побед и новых перспектив, действуйте смело и будьте уверены в себе.

Скорпионы

Путешествия, впечатления, учеба сферы, в которых представители этого знака могут сорвать джекпот. Загадывайте желание и отправляйтесь смотреть билеты или курсы.

Стрельцы

Финансовые вопросы решатся легко и красиво: это день погашения долгов или выгодных сделок. Вы найдете способ переломить ситуацию в свою пользу.

Козероги

Ваша личная жизнь заиграет новыми красками и даже фейерверками. Звонок, сообщение или встреча могут перевернуть ваше сердце вверх дном.

Водолеи

День хорош для здоровья: сходите на тренировку, массаж или прогуляйтесь босиком по траве. Если хотите завести новую полезную привычку – действуйте.

Рыбы

Любовь, флирт, шопинг - день создан для того, чтобы вас порадовать. Творческие идеи тоже будут появляться как на заказ. Ловите вдохновение!