Российская ПВО сбила 32 украинских БПЛА в ночь на 11 августа

Российская система противовоздушной обороны пресекла ряд попыток киевского режима ударить по регионам нашей страны с помощью беспилотников. Об этом в понедельник, 11 августа, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, всего в ночь на 11 августа перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

При этом семь БПЛА сбили над территорией Белгородской области, по пять – над Брянской и Калужской областями, четыре аппарата – над Республикой Крым, по два БПЛА – над территориями Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областей и Московского региона, один БПЛА – над Тульской областью.

К сожалению, не обошлось без погибших. В Арзамасском округе Нижегородской области погиб человек. Губернатор региона Глеб Никитин рассказал в своем Telegram-канале, что еще два человека получили ранения при атаке украинских дронов на две промышленные зоны. На месте происшествия работают специалисты, мэр Арзамаса Александр Щелоков координирует ситуацию.

Тем временем в Белгородской области в тестовом режиме запустили новую систему оповещения населения об атаках украинских беспилотников. Это решение было принято для того, чтобы устранить путаницу — прежде сигналы тревоги при ракетной опасности и атаках БПЛА звучали одинаково.